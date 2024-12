Drie aanhoudingen na mishandeling bij kroeg Gelkingestraat

Groningen – De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie mensen aangehouden na een mishandeling bij een kroeg in de Gelkingestraat in de Stad. Dat meldt lokale omroep 1Zwolle.

Het was uiteindelijk de portier van de kroeg die het te verduren kreeg. De beveiliger greep in bij een opstootje door de vechtende partijen uit elkaar te halen. Daarop sloeg één van de aanwezigen de portier in zijn gezicht.

De verdachten komen allen uit Zwolle. Het gaat om twee mannen van 21 jaar en één van 22 jaar.

