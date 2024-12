Groningen – Op de kruising Oostersingel/ W.A Scholtenstraat heeft zondagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een scooter. Hierbij is de scooter bestuurder gewond geraakt.

Het slachtoffer wordt behandeld in de ambulance en gaat daarna mee naar het ziekenhuis. De weg is grotendeels gestremd. Over de oorzaak van de aanrijding is niks bekend.

Foto's