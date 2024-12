Kerst: Het Tafelhuis 2024 levert €52.060,34 op voor kinderafdeling Ommelander Ziekenhuis

Winschoten – Dit jaar bundelden serviceclub Ronde Tafel 41 en de lokale nieuwswebsite OldambtNu.nl opnieuw hun krachten tijdens de zesde editie van Het Tafelhuis voor een prachtig doel: de kinderafdeling van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda. Dit initiatief heeft maar liefst €.52.060,34 opgebracht!

Een prachtig bedrag, waarmee het Ommelander Ziekenhuis ervoor kan zorgen dat de kinderen op de kinderafdeling even vergeten dat ze ziek zijn en zich iets meer thuis kunnen voelen.

Vier dagen lang maakten dj’s Richard Pathuis, Jeroen Rensema, Patrick van Campenhout, sidekick Tedo Swarts en nieuwslezer Lonneke Togtema non-stop radio tijdens Het Tafelhuis 2024. Allemaal met maar één doel, zoveel mogelijk geld inzamelen voor de kinderafdeling van het Ommelander Ziekenhuis.

Zondagmiddag om 17.00 was het moment van de waarheid, de bekendmaking van het eindbedrag. Geld werd er ingezameld met acties en donaties.

Het Tafelhuis

Het Tafelhuis is inmiddels een geliefde traditie geworden in de regio. Gedurende het evenement vonden er allerlei activiteiten plaats om geld in te zamelen voor de kinderafdeling van het Ommelander Ziekenhuis. Denk aan veilingen en andere verrassende acties. Met de opbrengst van Het Tafelhuis kan het Ommelander Ziekenhuis de aankleding van de kinderafdeling in het bosthema verder uitbreiden. Op de gangen van de kinderafdeling maken de kinderen al kennis met het bosthema met de Ommelander bosdieren.

Dankzij alle donaties kan het bosthema doorgetrokken worden in de kamers op de kinderafdeling, de kinderdagverpleging, de kinderpolikliniek en bij de spoedeisende hulp. Van plafondtekeningen tot whiteboarden, van raamstickers tot activiteiten op de muur. Ook de badkamers worden meegenomen in dit thema.

