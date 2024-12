Stadskanaal – De brandweer is woensdagmiddag rond 17:00 opgeroepen voor een gaslucht aan de Frankrijklaan in Stadskanaal. Eenmaal ter plaatse heeft de brandweer metingen verricht.

De straat werd tijdens het incident afgesloten voor het overige verkeer. Het is onbekend of er ook daadwerkelijk een gaslek is gevonden.

Foto's