Celstraf voor seksueel misbruik van slapende vrouw, terwijl ze naast haar vriend in bed lag

GRONINGEN (ADP) – Een 30-jarige man uit Groningen is voor het seksueel misbruiken van de vriendin van zijn toenmalige huisgenoot in Groningen veroordeeld tot twaalf maanden cel. Hiervan zijn acht maanden voorwaardelijk.

De man was onder invloed van drank en drugs toen hij op 2 september 2022 het bed indook, waarin zijn huisgenoot en vriendin lagen te slapen. Hij streelde de slapende vrouw en verrichte seksuele handelingen. De vrouw schrok wakker omdat zij deze handelingen niet van haar vriend gewend was.

‘We hebben het er nog wel over’

Ze draaide zich om en keek recht in het gezicht van een man die niet haar vriend was. Ze gilde iedereen wakker. De dertiger gleed het bed uit en mompelde: ‘We hebben het er nog wel over’. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden voor verkrachting anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Dwang

Bij verkrachting moet er sprake zijn van dwang. En die is er, vindt het OM. De vrouw is in haar slaap overvallen en kon zich niet verweren tegen deze seksuele handelingen. De rechter vindt niet dat de slapende vrouw hiertoe is gedwongen. Dat ligt anders als ze door de man in deze toestand zou zijn gebracht.

Geen excuus

De dertiger zei dat hij door drank en drugs niet meer goed wist wat hij deed. Hij dacht dat hij in het bed lag met zijn toenmalige vriendin. Een vreselijke vergissing, zei de man eerder tegen de rechter. Het onder invloed zijn van drank en drugs vindt de rechter geen excuus. De man heeft er zelf voor gekozen die in te nemen.

Schuldbewust

De rechter vindt het positief dat de dertiger zijn leven op orde heeft. Hij heeft zijn drugs- en drankgebruik sterk verminderd. Hij is erg geschrokken door dit gebeuren en heeft met dit incident een hechte vriendschap en vriendenkring verspeeld. Hij heeft zich direct schuldbewust opgesteld door bijvoorbeeld medische kosten te willen betalen.

Lees ook archief

Foto's