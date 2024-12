Druk weekend voor de politie in het Westerkwartier, diverse proces verbalen

Oostwold – Op de A7 bij Oostwold zag de politie een voertuig met hoge snelheid en slingerend rijden. In Groningen hebben ze het voertuig aan de kant kunnen krijgen. De bestuurder blies een F indicatie. Op het bureau blies de bestuurder, een 24 jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats, 740 UGL. Hij bleek ook niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

De bestuurder heeft een proces verbaal gekregen voor rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs en overschrijden maximale snelheid.

DIEFSTAL AUTO

Tussen donderdag 28 23:00 uur en vrijdag 29 november 2024 6:30 uur is er een voertuig gestolen aan de Joh Westrastraat in Oldehove. Het kenteken van de Honda Civis is gesignaleerd. Mogelijk heeft iets gezien of gehoord. Meld dit dan via 0900-8844.

RIJDEN ONDER INVLOED DRUGS

Kreeg de politie ook een melding dat een pakketbezorger met een joint achter het stuur zat. Op de Provencialeweg in Opende de bestuurder aan de kant gezet. Daar zagen zij een halve joint in een vakje van de deur en de wietlucht was duidelijk te ruiken. Van de bestuurder is een bloedproef afgenomen. De uitslag daarvan volgt.

Verder zijn ze druk geweest met een aantal vermissingen in hun werkgebied. Mishandelingen en vechtpartijen tijdens de horeca. Er zijn ook diverse aanrijdingen geweest in ons werkgebied en hebben we veel te maken gehad met burgers die zorg nodig hadden.

