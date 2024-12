€100.000 voor tip die leidt tot het terugvinden van Marian

Groningen – De 42-jarige Marian Kusters uit Groningen is sinds begin december 2009 vermist. Marian was prostituee. Zij is het laatst gezien in de nacht van 7 op 8 december in de tippelzone in Groningen. Marian is op 14 januari 2010 officieel als vermist opgegeven nadat een hulpverleenster haar al een tijdje niet gezien had bij de methadonpost.

Een goede collega van Marian, Jolanda Meijer, is sinds 1998 vermist. Marian had de politie getipt over een man die betrokken zou zijn bij de vermissing van Jolanda. De man is aangehouden maar ook weer vrijgelaten, omdat er onvoldoende bewijs was voor zijn betrokkenheid. Twee dagen nadat de man was vrijgelaten stond de caravan van Marian in brand. Er zijn aanwijzingen dat Marian niet lang voor haar vermissing werd bedreigd en mishandeld.

Wie was Marian?

Marian werkte als prostituee in de tippelzone in Groningen en had een drugsverslaving. Marian haar leven was niet makkelijk. Ze had twee zonen, voor wie ze helaas niet goed kon zorgen. Toch stond ze op haar manier voor iedereen klaar. Ze was lief, betrokken en hielp mensen graag.

Foto's