Aanhouding na springen op politieauto Boumaboulevard

Groningen – De politie in Groningen heeft tijdens de wedstrijd FC Groningen – Willem II een aanhouding verricht nadat iemand op een politieauto stond te springen. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau.

Gisteren werd een noodbevel afgegeven welke is bedoeld voor voetbalhooligans die zonder ticket naar Groningen komen voor de wedstrijd in de Euroborg, of voor hooligans die al in de stad zijn en als doel hebben om de confrontatie aan te gaan. “Met dit noodbevel kan de politie personen die uit zijn op rellen uit de gemeente weren”, laat de gemeente weten. Aanleiding voor het afgeven van het bevel is informatie die bij de politie is binnengekomen. “Deze informatie is door de politie onderzocht en wordt door de lokale driehoek van Groningen (bestaande uit politie, Openbaar Ministerie en burgemeester) zeer serieus genomen.”

Foto's