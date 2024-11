Weer ‘een sinkhole’ onder spoor tussen Hoofdstation en Europapark: hersteloperatie mislukt

Groningen – Het is ProRail niet gelukt om het spoor tussen het Hoofdstation en Groningen-Europapark te herstellen. Volgens de spoorbeheerder is er woensdagavond weer een zogenaamd ‘sinkhole’ ontstaan onder het spoor, zoals dat eerder deze week ook gebeurde. Meldt Oogtv.nl woensdagavond.

Het werk is daarom woensdagavond grotendeels stilgelegd, ook omdat storm Conall eraan komt. ProRail schrijft: “Hoewel we alles in het werk hebben gesteld om station Groningen bereikbaar te maken vanaf morgen, is dit helaas niet gelukt.”

ProRail start donderdagochtend met het tijdelijk herstel van meerdere verzakkingen bij het spoor tussen het Hoofdstation en Europapark. De bedoeling is dat er zo snel mogelijk weer treinen kunnen gaan rijden op dit traject, maar wanneer dat zal zijn, kan ProRail nog niet zeggen.

Arriva blijft bussen inzetten totdat herstel klaar is; NS rijdt weer vanaf Europapark

Vanaf donderdagochtend wordt het treinverkeer wel weer opgestart, maar opnieuw alleen tot aan station Groningen Europapark. Arriva kiest ervoor om reizigers duidelijkheid te bieden. Om deze reden laat Arriva ook donderdag bussen rijden op het volledige traject Groningen-Veendam en Groningen-Bad Nieuweschans, zoals dit ook vandaag is gedaan. Zodra de situatie verandert en de sporen tussen Groningen en Groningen Europapark in dienst kunnen worden genomen, zet Arriva de treindienstregeling weer in gang.

NS rijdt met ingang van donderdag alle reguliere treinen tussen Assen en Groningen Europapark. De extra Sprinters in de spits rijden niet. Vervangende bussen tussen Groningen en Groningen Europapark zijn aangevraagd, en de reisplanner wordt bijgewerkt. NS adviseert reizigers om deze vooraf te raadplegen en rekening te houden met extra reistijd.

Verzakkingen houden aan ondanks herstelwerk

De problemen tussen het Hoofdstation en Europapark begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. Toen werden tijdens onderhoudswerkzaamheden verzakkingen geconstateerd ter hoogte van de nieuwe Esperantotunnel bij het Zuiderplantsoen. Daarop werd het treinverkeer tussen het Hoofdstation en Europapark stilgelegd.

Aanvankelijk werd ook de tunnelbak van de zuidelijke ringweg afgesloten, omdat de verzakking zich precies boven deze tunnelbak bevond. Deze stremming werd echter snel weer opgeheven.

De afgelopen dagen werden onder meer de lekkages in de damwand bij de nieuwe Esperantotunnel gedicht en werden holle plekken opgevuld met zand en grind. ProRail en de treinvervoerder hoopten dat er door de hersteloperatie in de loop van donderdag weer treinen zouden kunnen rijden op het traject. Tevergeefs, zo blijkt nu.

Foto's