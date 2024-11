Kort nieuws: Ongevallen in Groningen

Groningen- Op het Overwinningsplein heeft woensdagavond een aanrijding plaatsgevonden waarbij een scooter was betrokken. Wat er precies was gebeurd is niet bekend.

Er is 1 persoon gewond geraakt en die ging mee naar het ziekenhuis. De politie noteerde de gegevens.

Ongeval in de wijk Paddepoel

Groningen- Op de Pleiadenlaan heeft woensdagavond ook een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een voetganger.

Hierbij is de voetganger gewond geraakt. Het slachtoffer werd behandeld in de ambulance. Een voorrangsfout is de oorzaak.

Foto's