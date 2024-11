Diverse stormschades door storm `Conall`: Bomen omver op de N46

Groningen- De N46 tussen de afrit Beijum noord en de N370 richting Paddepoel was donderdagavond rond 23:15 uur tijdelijk afgesloten vanwege omgevallen bomen door storm Conall.

Het was code Oranje. Voor de rest verliep de storm redelijk rustig, er waren wel wat stormschades in de Provincie zoals o.a. omgevallen bomen bij Lettelbert en Zuidwolde. Velen hadden meer ellende verwacht, gelukkig viel het mee. Vooral Friesland kreeg het er van langs in het Noorden van het land. Rond 01:00 uur zakt de storm weer af.

