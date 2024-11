Zuidhorn: Weer zijn er nepagenten actief, getuigen gezocht

Zuidhorn- Woensdag kreeg de politie meerdere meldingen van burgers in Zuidhorn die gebeld waren door zogenaamde agenten die, naar aanleiding van eerdere incidenten, sieraden kwamen ophalen om deze veilig te stellen. Bij een inwoonster aan de Troelstraweg is het de nepagenten gelukt om sieraden weg te nemen. Dit is rond 18:45 uur geweest.

De man die aan de deur is geweest had een zwart gewatteerde jas aan, licht getinte huidskleur en zwart haar in een staartje op het hoofd. Mogelijk zijn er meerdere mensen benaderd of heeft iemand deze man gezien in combinatie met anderen of met een voertuig. Ze horen dat graag! Dit mag gemeld worden via 0900-8844.

Foto's