Tot donderdagmiddag 15:00 uur geen treinverkeer vanwege verzakking (update)

Groningen – Treinreizigers tussen Groningen en Winschoten, Veendam en Assen moeten in ieder geval tot donderdag 15:00 uur rekening houden met vertraging. Door een verzakking van het spoor kunnen er geen treinen rijden tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark.

De problemen werden in de nacht van zaterdag op zondag geconstateerd bij onderhoudswerkzaamheden. Aanvankelijk gaf Combinatie Herepoort aan dat de verzakking het gevolg is van ontdooiing van de grond.

Uit verder onderzoek is gebleken dat de nieuwe Esperantotunnel, bij het Zuiderplantsoen, de boosdoener is. Bij een buis in één van de damwanden zijn problemen ontstaan wat de verzakking als gevolg had. Met man en macht wordt er gewerkt om de problemen op te lossen.

Bussen

Vanwege de verzakking is het treinverkeer stilgelegd. Spoorbeheerder ProRail liet eerder op de dag weten goede hoop te hebben dat de treinen later op de dag weer zouden kunnen gaan rijden. Maar dat blijkt niet haalbaar. Tot zeker dinsdagochtend aanvang dienstregeling zullen er geen treinen rijden. Op zondag vertrekken alle stoptreinen en intercity’s volgens dienstregeling vanaf Europapark.

Maandag zullen er geen treinen rijden tussen Groningen en Assen. Omdat er op werkdagen meer treinen rijden, is het dan niet mogelijk om alles vanaf Europapark te laten vertrekken. In de spits zullen er wel een aantal pendeltreinen tussen Groningen en Assen rijden. De NS is op dit moment bezig om deze pendeltreinen aan te vullen met bussen die tussen de provinciehoofdsteden gaan rijden. Wat de gevolgen zijn voor de dienstregeling van vervoersbedrijf Arriva is voorlopig nog onduidelijk.

Tunnelbak

De tunnelbak van de zuidelijke ringweg was vanwege de verzakking eerder in de ochtend afgesloten voor al het verkeer. Inmiddels is de noordbaan weer opengesteld. De zuidbaan is dit weekend dicht vanwege werkzaamheden.

Update

Update maandag; Er rijden naar verwachting pas donderdagmiddag weer treinen tussen Hoofdstation Groningen en Groningen Europapark, zegt een woordvoerder van de NS maandagochtend. De treinen rijden niet door een spoorverzakking tussen beide stations, die in de nacht van zaterdag op zondag werd geconstateerd door ProRail. dat meldt Groningen Bereikbaar maandag.

Foto's

Deel dit artikel