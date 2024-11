Hoge waterstanden in sloten door smeltende sneeuw in provincie

Provincie – In onze provincie zorgen de hoge waterstanden in sloten en op het land momenteel voor overlast. Dit komt door de grote hoeveelheid sneeuw die afgelopen donderdag viel en in het weekend is gesmolten door oplopende temperaturen.

De smeltende sneeuw heeft ervoor gezorgd dat veel sloten en greppels tot aan de rand gevuld zijn, en op sommige plekken is ook het omliggende land verzadigd met water. Het waterschap houdt de situatie in de gaten en roept bewoners op om eventuele problemen met de afwatering te melden.

Foto's