Verdiepte ligging weer deels open na afsluiting verzakking bij spoor, maandag geen treinverkeer (Video)

Groningen – De noordbaan van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg is weer opengesteld. Dit is de baan voor verkeer vanaf Hoogezand richting het Julianaplein. De verdiepte ligging werd zondagochtend uit voorzorg in beide richtingen afgesloten vanwege een verzakking bij het spoor, waar de ringweg onderdoor loopt. Video hier.

Afgelopen nacht werd tijdens onderhoudswerkzaamheden een verzakking in het spoor ontdekt tussen Groningen en Groningen Europapark. De verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg loopt onder het spoor door. Daarom is vanochtend uit voorzorg ook de verdiepte ligging afgesloten. Uit onderzoek is gebleken dat de autoweg veilig is. Deze kon aan het begin van de middag weer worden opengesteld.

Alleen de noordbaan van de ringweg is open. De zuidbaan van de ringweg was al dicht vanwege onder andere het aanplanten van bomen nabij de skivijver. Deze werkzaamheden zijn inmiddels weer hervat.

ProRail meldt dat er tussen station Groningen Europapark en station Groningen geen treinen rijden. Ook rijden er maandag geen treinen.

update; Er zullen in ieder geval vandaag en morgen geen treinen rijden tussen Groningen en Groningen Europapark. De oorzaak van de verzakkingen wordt onderzocht. meldt ProRail.