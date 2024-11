Drie jongemannen (18, 20 en 23) takelen mede-stapper flink toe

Groningen – Agenten hebben donderdag op vrijdag nacht drie mannen uit Groningen aangehouden, omdat ze een mede-stapper flink toetakelden.

De drie jonge stappers (18, 20 en 23 jaar oud) pakten, zo stelt teamchef Gerard de Jonge van de politie in het centrum, een glas af van het slachtoffer.

Toen deze verhaal haalde, was de reactie volgens De Jonge ‘niet zeuren, wij winnen wel’. Daarna takelden de drie heren het slachtoffer flink toe: de klappen die ze uitdeelden zorgden voor een snee in het voorhoofd, een bloedlip en een bloedneus. De teamchefbesluit dat de zaak nog steeds in onderzoek is bij de politie.

Foto's

Deel dit artikel

Social media