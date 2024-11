Rookontwikkeling in Nieuw Buinen door pelletkachel door stroomstoring

Nieuw Buinen – Aan het Dwarsdiep in Nieuw Buinen is vrijdagmiddag rookontwikkeling ontstaan in een grote schuur. De brandweer van Stadskanaal werd hiervoor gealarmeerd die snel ter plaatse waren. Een groot deel van het dorp had geen stroom.

Ook de brandweer van 2e Exloërmond werd eveneens opgeroepen. De brand was snel onder controle.

update; Doordat de stroom uitviel in de hele straat ontbrande de pelletkachel niet goed en ontstond er rookontwikkeling in de schuur. De brandweer heeft de schuur geventileerd. Dat meldt de bewoner aan 112Groningen.

Foto's