Staking bij ProRail legde het treinverkeer tot 09:00 uur stil

Groningen – Door een staking bij ProRail reden er vrijdagochtend tot 09:00 uur geen treinen in het noorden en oosten van Nederland. Dat betekent dat ook in Groningen geen treinverkeer is. Reizigers moeten rekening houden met verstoringen gedurende de hele ochtend.

Vakbond FNV staakt op de verkeersleidingsposten van ProRail in Groningen, Zwolle en Arnhem. De staking draait om een vastgelopen cao-conflict. FNV eist een loonsverhoging van dertien procent, terwijl ProRail niet verder wil gaan dan acht procent. Daarnaast wil FNV betere regelingen voor zaken als reiskosten en ouderschapsverlof.

Vervoerders Arriva en NS hervatten de dienstregeling in het stakingsgebied na 09.00 uur. De verwachting is dat het de hele ochtend duurt voordat het treinverkeer volledig op gang is. Reizigers wordt geadviseerd hun reis kort voor vertrek te plannen.

