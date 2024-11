Tijdelijk lage waterdruk in Beijum door gesprongen waterleiding

Groningen – De wijk Beijum en een deel van de omgeving had vrijdagochtend problemen met de watervoorziening. Dat kwam door een gesprongen waterleiding.

De lekkage bevindt zich ter hoogte van Ankemaheerd nabij het Total-tankstation. De lekkage was duidelijke merkbaar: de straat voor het tankstation stond compleet blank. De lekkage zorgde ook voor lage waterdruk in zowel Beijum als in de omgeving.

Werkzaamheden zijn inmiddels in gang gezet, vertelt Waterbedrijf Groningen. De waterdruk is inmiddels hersteld, maar er kan nog wat bruin water in de leiding zitten. Bewoners wordt geadviseerd om, wanneer de waterdruk terug is, eerst de kraan even een tijdje door te laten stromen totdat het water weer helder is. Zie video hier.

Foto's