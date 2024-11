Stapvoets rijdend verkeer richting, alternatieve routes Borchsingel enz. liepen ook vol

Eelderwolde – Door flinke vertragingen donderdagavond op de A28 en de A7 richting Hoogezand, leidt dit ook tot files in elders in de zuidelijke wijken van de stad.

Diverse vrachtwagens kunnen door sneeuwval en gladheid moeilijk door de tunnels van de zuidelijke ringweg. Daardoor is er ook een file onstaan op de A28 richting de stad.

Veel automobilisten proberen daarom de route te kiezen via de Borchsingel tussen Eelderwolde en P&R Hoogkerk. “Het was één chaos. Het verkeer stond hier om 19:45 uur helemaal vast”, zegt de fotograaf van 112Groningen. Er was 30 minuten vertraging minimaal.

Foto's