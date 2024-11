Mega Sinterklaasintocht in Veendam met gouden randje groot succes

Veendam – Op zaterdag 16 november heeft de Mega Sinterklaasintocht in Veendam plaatsgevonden, en dit jaar stond alles in het teken van goud. De goedheiligman werd groots onthaald door de inwoners van Veendam, en het evenement was extra feestelijk ter ere van het 25-jarig jubileum van Stichting Sintcentrale Veendam.

Om 12:45 uur werd Sinterklaas feestelijk ontvangen op de Blankensteinkade door Meneer Mark en Burgemeester Pleyte. Naast de vertrouwde gezichten van Potloodpiet, Modepiet en Snoepjespiet, maakte ook de nieuwe Perspiet zijn debuut en documenteerde de intocht met camera’s aan boord van de stoomboot. Meneer Mark had eerder al de staf van Sinterklaas uit Spanje meegenomen, waar hij was verguld en opgepoetst bij Juwelier Kremer. Na aankomst van de stoomboot werd de blinkende staf aan Sinterklaas overhandigd.

Een gouden feest op het Raadhuisplein

Het Raadhuisplein kleurde goud, waar pieten en muziek voor een gezellige sfeer zorgden. Sinterklaas maakte, na zijn tocht door het centrum van Veendam op zijn paard Ozosnel, zijn grote entree. Kinderen konden de Sint een handje schudden op het plein en in de promenade, en genoten van de optredens van de danspieten en de muziekoptredens van het slagwerkensemble.

25 jaar Stichting Sintcentrale Veendam

Dit jaar vierde Stichting Sintcentrale Veendam haar 25-jarig bestaan. De stichting zet zich al een kwart eeuw in om de Sinterklaastraditie levend te houden. Met de inzet van meer dan 300 vrijwilligers was de intocht een vlekkeloos georganiseerd evenement, compleet met beveiliging, decoratie, licht en geluid. Het gouden jubileum zorgde voor een onvergetelijke dag voor jong en oud in Veendam.

Foto's