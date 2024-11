Sinterklaasfeest in Groningen én Finsterwolde trekt veel kinderen en feestelijke sfeer

Groningen/Finsterwolde – Vandaag was het een drukke dag voor Sinterklaas en zijn pieten, die niet alleen feestelijk werden onthaald in Groningen, maar ook in Finsterwolde. In Groningen arriveerde Sinterklaas in het centrum aan het begin van de middag met zijn “stoomboot” en trok hij samen met zijn pieten door de stad, waar jong en oud zich verzamelde om hem te verwelkomen.

Ook in Finsterwolde was er groot feest voor de hulp-Sinterklaas. De aankomst trok veel kinderen en hun ouders naar het centrum, waar zij samen de Sint enthousiast opwachtten. Het feest was druk bezocht en de sfeer zat er goed in, met muziek, pieten en vrolijke activiteiten voor de kinderen. Beide intochten zorgden voor een onvergetelijke dag voor alle aanwezigen.

Foto's