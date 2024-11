Steekincident aan de Veldweg in Nooitgedacht: één persoon gewond, Groninger(26) aangehouden

Nooitgedacht – Vrijdagmiddag rond 15:40 uur ontving de politie een melding van een steekincident aan de Veldweg in Nooitgedacht. Bij het incident raakte een 59-jarige man uit de gemeente Oldambt lichtgewond en werd ter plaatse behandeld.

De verdachte, een 26-jarige man uit Groningen, is door de politie aangehouden en wordt momenteel verhoord. De politie is een onderzoek gestart om de exacte toedracht van het incident te achterhalen. Verdere details over de aanleiding zijn nog niet bekend.

