Verbinding tussen Julianaplein en westelijke ringweg weekend dicht

Groningen – Van vrijdag 15 november 22.00 uur tot maandag 18 november 06.00 uur is de verbinding van het Julianaplein naar Ring West afgesloten (afrit 36). Ook is de toerit vanaf de Leonard Springerlaan (Martiniplaza) naar de westelijke ringweg dicht.

En vanaf de Vondellaan kun je niet de toerit nemen richting Drachten en Ring West.

Verkeer richting de westelijke ringweg vanaf de A28 wordt omgeleid via Ring Zuid, Ring Oost en Ring Noord. Ook verkeer vanuit de richting Hoogezand kan via de overige ringwegen naar Ring West rijden. Verkeer kan ook via de de volgende afrit (36a) en via de rotondes naar de westelijke ringweg.

Vanaf de Leonard Springerlaan naar Ring West kan omrijden via de Stadsparkweg en de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn, vanaf daar kunnen ze de westelijke ringweg oprijden.

Verkeer vanuit Groningen Zuid richting de westelijke ringweg of Drachten, kan ook omrijden via Laan Corpus den Hoorn en daar de toerit naar de A7 of Ring West nemen.

Foto's

Deel dit artikel

Social media