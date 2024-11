Meerdere aanhoudingen tijdens toezicht ‘gele loper’ in het centrum van Groningen

Groningen – Donderdagmiddag hebben agenten en handhavers hun handen ineengeslagen tegen het overlast op de ‘gele loper’. Mer meerdere agenten hebben hun toezicht gehouden in het centrum van Groningen.

Op de vismarkt hebben hun een 29-jarige man uit de gemeente Groningen aangehouden voor een openstaande gevangenisstraf van 70 dagen.

Gedurende de eerste aanhouding werden agenten en handhavers door een aangever aangesproken. Kort daarvoor was er winkeldiefstal gepleegd op de vismarkt. De ‘winkeldief’, een 45-jarige vrouw uit de gemeente Het Hogeland kon direct in de kraag worden gevat.

Op het Gedempte Zuiderdiep kon een 29-jarige man uit de gemeente Groningen op heterdaad worden aangehouden kort daarvoor was waargenomen dat de man een ‘overdacht’ van verdovende middelen had gedaan. Tijdens de aanhouding bleek de man in het bezit te zijn van meerdere stuks harddrugs.

Een 37-jarige inwoner van de gemeente Groningen werd aangehouden wegens drugsoverlast in de Nieuwstad. Tegen de man is een Proces-verbaal opgemaakt. De man kon met ene ontzegging voor de binnenstad het politie bureau verlaten.