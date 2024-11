Nieuwe burgemeester schrikt van veiligheidssituatie binnenstad

Groningen – De vorige week aangetreden burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) is geschrokken van de veiligheidssituatie in de binnenstad. Van ’t Veld vraagt de raad om meer tijd voor het opstellen van een integraal plan waarbij ze wil kunnen putten uit het volledige instrumentarium dat ze in kan zetten. Zegt Oogtv.nl.



“Tijdens deze vergadering zijn er diverse zorgen geuit over de veiligheid in onze binnenstad”, vertelt Van ’t Veld aan het einde van de bijeenkomst in de raadszaal. “Het uitgaansgebied wordt daarbij genoemd, maar ook het gebied De Gele Loper. Ik deel deze zorgen volstrekt. Ondanks dat ik vorige week pas ben begonnen, heb ik mij al uitvoerig bij laten praten over de situatie en ben ik zelf ook wezen kijken. Ik sprak bijvoorbeeld met een student die in het gebied van De Gele Loper woont. Van de verhalen die ik gehoord heb, is mij duidelijk dat hier een oplossing voor moet komen.”

Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA): “Ik ben geschrokken van de situatie”

Van ’t Veld: “Er zijn in deze raad partijen die opteren voor meer preventie. Andere partij zoeken de oplossing in repressie. Ik denk dat beide nodig zijn. Er is een integrale aanpak nodig om de problematiek aan te pakken. In dat kader wil ik daarom ook het volledige instrumentarium tot mijn beschikking houden. De VVD heeft een motie aangekondigd waarin opgeroepen wordt om onderzoek te doen naar het eventueel instellen van een veiligheidsrisicogebied waardoor er de mogelijkheid ontstaat om mensen te kunnen fouilleren. Eigenlijk ben ik heel blij met deze motie. In de tekst wordt namelijk niet opgeroepen om het in te voeren, maar om er onderzoek naar te doen. Als burgemeester kan ik daar iets mee. Daarom vraag ik u om mij de ruimte te geven om samen met het veiligheidsteam hiernaar te kijken. Wat hebben we nodig? Het is belangrijk dat we met elkaar een richting vinden die leidt tot verbetering. Dat is gewenst, want ik ben geschrokken van de situatie die ik heb aangetroffen.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Zorg en veiligheid gaan hand in hand”

In de gemeenteraad wordt op deze Politieke Woensdag gesproken over de begroting voor 2025. Volgende week worden tijdens een raadsvergadering de budgetten vastgesteld, op deze woensdag is er ruimte om standpunten uit te wisselen en om uitgebreid met elkaar in debat te gaan over mogelijke aanpassingen in de begroting. De discussie over de veiligheid in de binnenstad werd behandeld in de commissie Veiligheid en Welzijn. Femke Folkerts van GroenLinks: “Het zijn twee onderwerpen die hand in hand gaan. Mensen die gezond zijn, zijn weerbaar en zijn in staat om goede keuzes te maken. Door stress in de samenleving en armoede is de psychische problematiek groot en wordt er een groter beroep gedaan op de zorg. Hoe kunnen we de shit voorkomen? Hoe kunnen we voorkomen dat mensen afglijden?”

