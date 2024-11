Ontwerp nieuwe Gerrit Krolbrug klaar voor beoordeling, pas 2029 in gebruik ! (Video)

Groningen – Het voorlopige ontwerp rondom de nieuwe Gerrit Krolbrug is klaar om door de gemeenteraad beoordeeld te worden. De brug is op zijn vroegst in 2029 gereed voor gebruik.

De brug zelf wordt gebouwd en betaald door Rijkswaterstaat, maar de gemeente Groningen gaat, als eigenaar van de omgeving rond de brug, het gebied rondom aanpakken. De brug raakte in mei 2021 onherstelbaar beschadigd na een aanvaring. De nieuwe brug wordt 4,5 meter hoog. Het wordt een hefbrug met vier torens. De fiets- en loopbruggen worden 9,7 meter hoog. De beweegbare brug hoeft minder vaak open dan de oude, omdat het merendeel van de recreatievaart er onderdoor kan. Meldt Oogtv.nl. Zie ook archief.

De vaarweg wordt tien meter naar het noorden verlegd. Daardoor komt er ruimte aan de stadskant. Het wordt een klein parkje met een wandelpad en nieuwe bomen. Voor het project worden 81 bomen gekapt, maar er komen 129 bomen voor terug. Verder wordt de Hunzeloop daar vlakbij hersteld.

De Gerrit Krolbrug wordt dagelijks door zo’n 16 duizend fietsers gebruikt. Om de fietsers meer ruimte te geven, wordt de Korreweg een fietsstraat. Door de lange aanloop naar de brug wordt de helling aan beide kanten 2,5 procent. Vanwege de helling van de brug wordt de Ulgersmaweg aan de andere kant van de brug iets verlegd; daar komt een rotonde.

De gemeente denkt dat de bouw van de brug eind 2026 kan beginnen. Dan verdwijnen de hellingbanen bij de huidige loop- en fietsbrugdelen. Fietsers moeten tijdens de bouw naar de Busbaanbrug. Daar komen dan de hellingbanen te staan. Video Oogtv.

