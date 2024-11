Actueel: Grote zoekactie naar vermiste man (65) bij Schiermonnikoog

Schiermonnikoog – Meerdere hulpdiensten zijn maandagavond ingezet bij een grote zoekactie naar een vermiste wandelaar op Schiermonnikoog, dat schrijft Eemshaven Online.

De persoon werd voor het laatst gezien in de middag en er is een vermoeden dat de persoon te water is geraakt. De zoekactie is vooral aan de noord- en oostkant van het eiland. Daar zou de wandelaar waarschijnlijk voor het laatst zijn gezien. Meer op Rtvnoord.nl.

Update dinsdag:

Politie Schiermonnikoog meldt: We zijn op dit moment bezig met een zoekactie naar een vermiste 65-jarige man uit Schiermonnikoog. Deze man is voor het laatst gezien op het strand aan de Badweg op Schiermonnikoog en is lopend vertrokken. Hij bevindt zich mogelijk aan de noordoostelijke kant van het eiland.

Het gaat om een 65-jarige man met een lichte huidskleur. Hij is 185cm lang en heeft een normaal postuur. Hij droeg op het moment van vermissing een blauwe baseball cap, een blauwe gewatteerde jas met capuchon, een oranje ‘roestkleurige’ broek en donkere leren schoenen.

Zowel politieagenten van het eiland als van de vaste wal zijn op dit moment op zoek naar de man. Ook heeft vannacht en vanochtend een politiehelikopter naar de man gezocht en hebben politieboten een zoekslag gemaakt in het water. Ziet u de man of heeft u informatie over waar hij zich mogelijk bevindt. Geef deze informatie dan gelijk door via 112.

