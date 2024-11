Raad van State: demonstratieverbod voor trekkers was terecht

Groningen – Koen Schuiling heeft in juli 2020 terecht een demonstratieverbod voor trekkers ingelast. Dat is het oordeel van de Raad van State. Schuiling was destijds voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen.

Het verbod was aangevochten door boerenprotestgroep Farmers Defence Force (FDF). Schuiling bepaalde in zijn verbod dat de boeren een week lang niet mochten demonstreren met met trekkers en andere zware landbouwvoertuigen. Bovendien mochten ze geen spontane blokkades opwerpen. Ze demonstreerden tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Volgens de Raad van State was het verbod niet in strijd met de grondrechten op de vrijheid van meningsuiting. Schuiling kwam tot het verbod nadat demonstranten met hun trekkers diverse locaties in de stad bezet hadden. Ook hadden ze een landingsbaan in Eelde en de toegang tot het ziekenhuis bezet. Bij een eerder protest, in oktober 2019, had een trekker de deur van van het Provinciehuis vernield.

Volgens de Raad van State stond Schuiling in zijn recht, mede omdat er vanwege de covid pandemie sprake was van een gezondheidscrisis en omdat onbekend was op welke locaties de protesten zouden plaatsvinden. Bovendien negeerden de boeren de aanwijzingen van de politie.

