Mussel – Op de Mussel A-kanaal O.Z. is dinsdagavond een auto in een droge sloot beland. De bestuurder wou links afslaan, maar door de dichte mist sloeg hij te vroeg af en kwam in een sloot terecht.

Hij belde zelf de hulpdiensten, die ter plaatse kwamen. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald. De auto had lichte schade en kon zijn weg vervolgen. Bij het ongeval raakte niemand gewond .

Foto's