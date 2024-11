Ernstig ongeval op A28 t.h.v. Assen, man(44) uit Groningen ter plaatse overleden

Assen – Maandagmorgen rond 08:30 uur kreeg de politie een melding van een ongeval tussen twee auto’s op de A28 ter hoogte van Assen, dit vanuit de richting Groningen. Beide bestuurders, tevens de enige inzittenden, zijn hierbij gewond geraakt. Tenminste één van hen is ernstig gewond. Aan het begin van de middag wordt de weg weer vrijgegeven.



Medische hulpverlening is ter plaatse. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident meldt de politie via X.Verkeer naar Assen kan omrijden via de A7, N33 en lokaal verkeer via omleidingsroute U45.

Update 11:49 uur: Hulpverlening heeft voor één van de twee bestuurders niet meer mogen baten. Een 44-jarige man uit Groningen is ter plaatse overleden meldt de politie. Videobeelden ongeval volgt later.



