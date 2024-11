Politie houdt verdachte (54) aan van stalking en brandstichting

Westerkwartier – De politie in het Westerkwartier heeft een 54-jarige inwoonster uit de gemeente aangehouden voor betrokkenheid bij een stalking en brandstichting die op 5 en 15 juni 2024 in Marum en Tolbert hebben plaatsgevonden.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat een 54-jarige inwoonster uit de Gemeente Westerkwartier bij de branden en stalking betrokken was. Met toestemming van de officier van justitie is de verdachte aangehouden en verhoord.

De verdachte is voorgeleid bij de Rechter-commissaris en in bewaring gesteld. Onlangs heeft de rechtbank besloten dat de verdachte met voorwaarden weer naar huis mocht. Zij zal zich later bij een rechter moeten verantwoorden.

