Verkeersruzie eindigt tegen paal van verkeersbord op de Bedumerweg

Groningen – Maandagmiddag rond 12:00 uur is er op de Bedumerweg een ongeval ontstaan, dit na een verkeersruzie die daar aan vooraf(voorrangskwestie) ging. 1 auto kwam tegen een paal van een verkeersbord tot stilstand nadat deze was aangetikt door de andere achterop komende automobilist. Daarna was er een ruzie doordat de achterligger vermoedelijk boos was geworden van het gedrag.

De veroorzaker van het ongeval op de Bedumerweg(zie foto), leeftijd nog onbekend werd door de politie aangehouden voor veroorzaken van dit ongeluk. Dat het om een verkeersruzie ging werd bevestigd door de politie aan 112Groningen. Op het politiebureau werd de zaak grondig uitgezocht. Een berger kwam voor afsleep van de auto van deze aanrijding.

Foto's