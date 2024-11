Brand appartementencomplex met uitdagingen: “Het was een felle brand”

Groningen – Verschillende ramen van het appartementencomplex aan de Oosterhamriklaan zijn gesprongen en het gebouw ligt er deels zwartgeblakerd bij. Ondanks de grote schade kijkt de brandweer tevreden terug op de inzet. Zegt Oogtv.nl.

“Het liefst hadden we deze melding helemaal niet gehad”, verduidelijkt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Maar als we terugblikken dan denken we dat we als hulpdiensten een heel goed resultaat neer hebben gezet.” De eerste melding van de brand kwam rond 05.15 uur binnen bij de hulpdiensten.

Daarop werden direct een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie gestuurd. “Vrijwel vanaf het begin was duidelijk dat het mis was. Daar is heel adequaat op gereageerd door binnen enkele minuten op te schalen naar ‘zeer grote brand’. Daarmee wordt niet bedoeld dat de brand zeer groot was, maar wel dat je daardoor heel veel hulpverleners en dus handen ter plaatse krijgt die kunnen helpen.”

Hoge temperaturen

De grootste uitdaging zat hem in het evacueren van de bewoners. “De brand woedde op de begane grond. Die brand is fel geweest, waarbij ook heel hoge temperaturen zijn bereikt. Dat veroorzaakte straling, waarbij het vuur overgeslagen is naar de eerste etage. Een deel van de hulpverleners is zich bezig gaan houden met het blussen van de brand en het opbouwen van de waterwinning. Het andere deel is aan de slag gegaan met het evacueren van de bewoners. Het ging om ongeveer vijftien bewoners die we uit het gebouw hebben gehaald. Zij wonen zelfstandig in het complex, maar krijgen op verschillende momenten hulp om goed de dag door te komen.”

Goede samenwerking

Mol roemt de samenwerking: “Als hulpdiensten oefenen we veel en vaak. We prepareren ons op situaties waarvan we het liefst hopen dat we die nooit tegen gaan komen. Ik denk dat we daar vanochtend de vruchten van geplukt hebben. Qua brandweer waren we met veel materieel en personeel aanwezig, maar dat gold ook voor de politie en Ambulancezorg Groningen. We zaten er heel scherp op en hebben door een goede samenwerking iedereen tijdig uit het pand kunnen halen.

Ook wil ik de samenwerking met Lentis benoemen. Zij zitten met een locatie tegenover het complex en hebben direct de deuren geopend zodat daar bewoners opgevangen konden worden.” De bewoners zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd omdat enkele personen rook hadden ingeademd.

Verdachte

Rond 06.15 uur kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven. Door de brand is een aantal woningen op de eerste en tweede verdieping voorlopig onbewoonbaar. Voor deze bewoners wordt tijdelijk andere woonruimte gezocht. De politie heeft een 50-jarige man uit Groningen aangehouden die verdacht wordt van brandstichting in diens woning in het complex. Deze persoon is overgebracht naar het politiebureau. De Forensische Opsporing heeft zaterdag onderzoek gedaan in het gebouw naar de toedracht. Video hier.

