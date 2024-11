Aanrijding tussen auto en taxibusje op kruising Herestraat/Gedempte Zuiderdiep in Groningen

Groningen – Op de kruising van de Herestraat en het Gedempte Zuiderdiep heeft zaterdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een personenauto en een taxibusje. Bij het incident raakte één persoon lichtgewond en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.

Het ongeval vond plaats in een bocht waar veel busverkeer langsrijdt, wat voor aanzienlijke verkeershinder zorgde. Handhavers waren ter plaatse om het busverkeer in goede banen te leiden. Volgens ooggetuigen reed de personenauto op een plek waar dit niet is toegestaan, wat mogelijk heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval.

De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het incident.

Foto's