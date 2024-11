Politie treft loslopende hond aan tijdens nachtdienst (update)

Gaarkeuken – De politie in het Westerkwartier heeft tijdens de nachtdienst een zwarte, grote, loslopende hond aan ter hoogte van Gaarkeuken aangetroffen. De hond is door de politie gevangen en overgebracht naar het dierenasiel De Hooge Hoeve in Zuidhorn.

Ondanks dat de hond gechipt is heeft de politie niet kunnen achterhalen wie de eigenaar van de hond is. Bent u of kent u de eigenaar van deze hond? Neem dan contact op met het dierenasiel of met Politie Westerkwartier via 0900-8844.

update: Hij is weer terug bij de eigenaar, update 12:25 uur.

Foto's