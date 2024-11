Politie onderzoekt zedenincident in speeltuin Jensemaheerd, Groningen

Groningen – De politie is een onderzoek gestart naar een zedenincident dat donderdagmiddag 31 oktober plaatsvond in een speeltuin nabij de Jensemaheerd in de wijk Beijum. Direct na de melding is er uitgebreid onderzoek verricht, waarbij buurtbewoners zijn gesproken en sporen zijn verzameld.

Om de integriteit van het onderzoek te waarborgen, kan de politie op dit moment geen verdere details delen. Inwoners van Beijum die verdachte situaties opmerken, worden verzocht direct contact op te nemen met de politie via 112. Personen met informatie die relevant kan zijn voor het onderzoek, kunnen bellen naar 0900-8844.

