OM vervolgt man voor dood 33-jarige man uit Musselkanaal in Drouwen

Musselkanaal – Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland gaat een 41-jarige man uit Enschede vervolgen. Hij wordt verdacht van het op 2 dan wel 3 september 2023 in Drouwen benadelen van de gezondheid van een 33-jarige man uit Musselkanaal, waardoor de man is komen te overlijden.

De verdachte is huisarts en had in zijn (vakantie)woning een grote hoeveelheid geneesmiddelen voorradig. Deze geneesmiddelen kunnen bij verkeerd gebruik ernstige gevaren voor de gezondheid opleveren. In dit geval heeft de inname van geneesmiddelen geleid tot de dood van het slachtoffer. Het OM vindt dat verdachte zodanig met de geneesmiddelen om is gegaan, dat hij daarmee de gezondheid van het slachtoffer heeft benadeeld, met uiteindelijk de dood van het slachtoffer als gevolg.

De inhoudelijke behandeling van deze zaak staat voorlopig op 7 februari 2025 gepland. De behandeling zal plaatsvinden in de rechtbank in Assen.

