Startenhuizen – Donderdagmiddag om 16:15 uur bij Startenhuizen (Eemsdelta). Een kracht van 2.2 op de Schaal van Richter werd via X gemeld.

Het ging om een geïnduceerde beving. Dit is een gevolg is van de gaswinning in het gebied. Of mensen schade hebben is niet bekend.

Foto's

