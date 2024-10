Appingedam – Op de kruising tussen de Pieter IJbemastraat en de Jukwerderweg in Appingedam zijn woensdagmiddag een fietser en een auto met elkaar in botsing gekomen. De toedracht is onbekend.

De fietser is ter plekke door het ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde niet naar een ziekenhuis. De auto raakte wel beschadigd door het ongeval meldt Rtvnoord.nl.

Foto's