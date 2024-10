Oldambt is de knallen en explosieven zat; help mee dit te stoppen

Winschoten – Het is al sinds de zomer onrustig in Oldambt. Veel inwoners zijn klaar met de zware knallen en explosies die avond aan avond te horen zijn. De politie, het openbaar ministerie en de gemeente doen er alles aan om dit te stoppen. Helpt u ook mee om onze gemeente veilig te houden?

“De harde realiteit is dat dit soort knallen en explosies steeds vaker voorkomen in Nederland. Waar het eerder in criminele kringen bleef, zien we jongeren steeds vaker en met steeds zwaarder spul. Het gaat niet om iets onschuldigs, het zijn explosieven. En het wordt ingezet bij persoonlijke conflicten zoals echtscheidingen of een ruzie. Dit alles zien we ook in onze gemeente. Ik vind dat een zorgelijke ontwikkeling en sta daar niet alleen in. Ik krijg evenmatig berichtjes van inwoners dat ze het geknal zeer onprettig vinden,” zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema.

Samen dit stoppen

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat dit stopt. Signalen, meldingen en aangiftes zijn noodzakelijk om snel én stevig op te kunnen treden. Dus hoort u ’s avonds knallen, bel de politie. Ook zorgen over personen die mogelijk betrokken zijn, kunt u melden via de politie of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.

Elke melding helpt

Elke melding helpt ons om dit te stoppen. Politie en Openbaar Ministerie zijn geholpen met signalen en aangiftes. Zij doen zichtbaar én onzichtbaar onderzoek en straffen daders streng. Of maak een melding om te voorkomen dat iemand een strafblad oploopt. Denk vooral aan de toekomst van uw buurjongen, nichtje of misschien wel zoon of dochter. Is er nog geen sprake van strafbare feiten, maar maakt u zich wel zorgen? Zowel de jeugdprofessionals van Sociaal Werk Oldambt en de gemeente kunnen u helpen.

Foto's