Groningen – Op de N370 (Ring West) in Stad, op de kruising met de Friesestraatweg, is dinsdagmorgen om 11:25 uur een auto tegen een vrachtwagen gebotst. Dat gebeurde in noordelijke richting.

Door de botsing was de kruising tijdelijk afgesloten, dat meldt Rtvnoord, Berger Poort kwam voor afsleep.

Foto's