Meepraten over uitgaansgeweld in Stad tijdens Publieksacademie

Groningen – Uitgaansgeweld neemt steeds heftigere vormen aan in het Noorden, met een zorgelijke toename van steek- en schietincidenten. De Publieksacademie voor de Rechtspraak organiseert daarom op 7 november een avond over dit thema in het Rölinggebouw.

Tijdens de bijeenkomst in de Lokinzaal van het Rölinggebouw delen strafrechter Fred Janssens en hoogleraar Jan Brouwer hun ervaringen en inzichten. Janssens bespreekt zaken over uitgaansgeweld en de impact van geweld op slachtoffers en daders. Brouwer gaat in op veiligheid en openbare orde op basis van zijn onderzoek. Zegt Oogtv.nl.

De avond wordt geleid door verslaggever Leonie Sinnema en biedt het publiek de mogelijkheid om vragen te stellen aan de sprekers. Toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht via deze website.

De Publieksacademie biedt laagdrempelige lezingen om het brede publiek kennis te laten maken met rechtspraak. Het evenement is een samenwerking tussen de Rechtbank Noord-Nederland, de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, het Openbaar Ministerie/Arrondissementsparket Noord-Nederland en het Dagblad van het Noorden.

