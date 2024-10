Krankzinnig: Groninger deed zich voor als agent of ambulancebroeder en ‘hielp’ bij ongelukken

Groningen – Het OM heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar een 21-jarige Groninger omdat hij zich valselijk voordeed als politieagent en ambulancebroeder.

Hij rukte uit met een nep-ambulance of net-politieauto uit naar ongevallen in en rond Groningen om hulp te verlenen. De benodigde attributen om echt over te komen, zoals een ambulancekleding, portofoons en een AED had hij gestolen.

'Ongeval op Ring West', verstuurde de meldkamer in september 2022 naar de hulpdiensten. Het bleek gelukkig geen ongeluk te zijn, maar een pechgeval, ontdekte de eerste agent die ter plaatse kwam. Hij stapte uit zijn VW Golf, waarvan de zwaailichten in de grill aan stonden, zette pionnetjes om de auto die gestrand was op de afrit naar de Zeeheldenbuurt en sprak de bestuurder aan.

