Cel- en taakstraffen voor FC Groningen-fans na rellen bij Heerenveen

Heerenveen – Vijf supporters van FC Groningen hebben cel- en taakstraffen opgelegd gekregen voor hun rol in de ongeregeldheden tijdens de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen op 22 september.

Dat melden RTV Noord en DvhN vrijdagavond.

De onrust begon toen een groep Groningse fans (mannen van 27 en 24 jaar uit Groningen en een 23-jarige man uit Aduard) in een Heerenveen-vak werd uitgedaagd en bekogeld met bier na het eerste doelpunt van FC Groningen. Bij het verlaten van het vak ontstond een vechtpartij toen een Groningse supporter een slaande beweging maakte, nadat een thuissupporter bier in zijn gezicht gooide. aldus Oogtv, Rtvnoord.nl en Dvhn.nl.

Twee Groningse broers, die wel in het uitvak zaten, klommen vervolgens over het hek en een groot blauw scheidingsdoek om zich in het conflict te mengen. Dat escaleerde het incident en er werd enige tijd flink gevochten. Bij de vechtpartij raakten agenten, beveiligers en stewards gewond.

De twee broers verklaarden in de rechtszaal dat ze hun vrienden wilden beschermen en betoogden daarom ‘noodweer’ aan de politierechter. Ze gaven aan de aanwezige agenten te hebben verward met boze Heerenveen-supporters vanwege hun gezichtsbedekkende kleding.

Daar ging de rechter niet in mee; de twee broers uit Stad kregen de zwaarste straffen: vijf maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk. Drie andere betrokkenen ontvingen taakstraffen en korte gevangenisstraffen (hun voorarrest) voor hun betrokkenheid.

