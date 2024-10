Leek – Bij een inval in een woning aan de Tolberterstraat in Leek heeft de politie donderdagavond een hoeveelheid harddrugs, lachgas en professioneel vuurwerk aangetroffen. ‘Dat hebben we in beslag genomen. De verdachte hebben we niet aangetroffen’, aldus een woordvoerder van de politie.

De politie heeft een briefje op de voordeur achtergelaten met daarop de woorden lees je op Rtvnoord.

