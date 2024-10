Leek: Fietser raakt gewond na botsing met automobilist

Leek – Vrijdagmorgen rond 10:00 uur uur is een fietser gewond geraakt bij een ongeval op de Beetke van Rasquertstraat in Leek.

Nabij de kruising met de Steenhuislaan kwamen de twee door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. De fietser kwam ten val en raakte hierbij gewond. Ambulance en politie kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. De fietser is later met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. Team verkeer van de politie doet onderzoek naar het ongeval. Dat meldt Infoleek.nl.

