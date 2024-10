Herfstvakantie: Geen treinen tussen Groningen, Veendam en Bad-Nieuweschans

Veendam – Vanaf komende zaterdag(26-10-24) rijden er negen dagen (tot en met zondag 3 november) geen treinen tussen Groningen en Veendam en tussen Groningen en Bad-Nieuweschans.

In de herfstvakantie werken ProRail en verschillende aannemers aan het spoor tussen Sappemeer en Zuidbroek. De meeste werkzaamheden zijn voor van de snelheidsverhoging die nodig is voor de Wunderline. Ook zijn er grondwerkzaamheden en kabel- en leidingwerk. Tijdens de werkzaamheden zijn ook enkele overwegen kortere of langere periode afgesloten.

Arriva zet treinvervangende bussen in op de twee trajecten. De vertrekplaatsen van deze bussen zijn hier te vinden.

Foto's