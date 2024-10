Musselkanaal – Donderdag op vrijdagnacht rond 01:30 uur is er langs de Kruisstraat in Musselkanaal een auto in een sloot beland. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk.

Van de bestuurder was geen spoor te bekennen meldt Rtvnoord. De politie onderzoekt de toedracht en kijkt wie de bestuurder was.

