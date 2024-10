Veelerveen – De brandweer was donderdagmorgen bezig met metingen na een melding van een gaslekkage aan de Veelerveensterweg in Veelerveen.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. De omgeving was uit voorzorg afgezet. Het is onbekend of er een lek was gevonden.

Foto's